Промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO

"Наступний бій повинен відбутися в березні або квітні. Якщо суперником буде не Джошуа, то це означає, що Ентоні відмовився від свого пояса чемпіона WBO, щоб уникнути зустрічі з Усиком. І, зрозуміло, Усик волів би боксувати за вакантний титул WBO проти суперника, який займає найвище місце в рейтингу претендентів і буде затверджений організацією", - повідомив Красюк порталу BoxingScene.

Як повідомляла Politeka, якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усиком і Джозефом Паркером, який в рейтингу WBO знаходиться вище за всіх.

Ентоні Джошуа доведеться вибрати, який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисти призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа обере захищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року.

Український важкоатлет достроково переміг Чазза Уїзерспуна. Суперник просто відмовився виходити на ринг після 7 раунду. У тому Бою Усик відмінно працював ногами, і суперник за ним по просту не встигав.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як її ще називають «королівський дивізіон».

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