Епопея з пошуком нового клубу для українського голкіпера підійшла до кінця.

Український воротар Андрій Лунін на правах оренди перейшов в Ов'єдо. Угода українця буде діяти до 30 червня 2020 року

Офіційне представлення гравця в новому клубі повинно відбутися найближчим часом. Twitter Ов'єдо вже привітав футболіста.

20-річний голкіпер ще вчора вранці тренувався в загальній групі Вальядоліда, а пізно ввечері прибув в Ов'єдо, інформує El Desmarque.

"Це прекрасна можливість, я щасливий. Я зроблю все, щоб зіграти проти Альмерії в четвер", - прокоментував свій перехід Лунін.

Варто відзначити, що завтра Ов'єдо зіграє виїзний матч проти Альмерії в 23 турі Сегунди. В даний момент команда з Астурії займає 17 місце в турнірній таблиці другого під силу дивізіону чемпіонату Іспанії.

Лунін так і не зміг стати основним голкіпером у складі Вальядоліда, зігравши всього в 2-х кубкових матчах. Такий стан справ не влаштував мадридський Реал, якому належить український воротар. Представники Ов'єдо, в свою чергу, пообіцяли керівництву «вершкових», що Лунін буде отримувати стабільну ігрову практику в їхньому клубі.

Нагадуємо, що в своєму останньому матчі за Вальядолід Лунін вивів свою команду в наступний раунд кубка. У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Іспанії Вальядолід на виїзді протистояв Марбельї. Основний час завершився 1: 1, а в серії пенальті український воротар потягнув два удари суперників.

Вболівальники мадридського Реала залишилися задоволені грою голкіпера і писали в Twitter, що Вальядолід не заслуговує мати в складі такого гравця.

Андрій Лунін - вихованець харківського футболу, починав кар'єру в молодіжній команді Металіста. У дорослому футболі першим клубом воротаря був дніпровський Дніпро, але по-справжньому розкрився він в луганській Зорі звідки і перейшов в Реал. Агентом юного голкіпера є його батько Олексій Лунін.

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