31-річний ірландський боєць ММА Конор Макгрегор поділився планами на поєдинок проти 36-річного американця Дональда Серроне і розповів про свої подальші цілі

На прес-конференції перед боєм Конор відповів на безліч запитань журналістів. Серед іншого, Макгрегор заявив, що хоче стати чемпіоном світу по боксу і вже зробив пропозицію про проведення бою відомому філіппінському боксерові Менні Пакьяо. В даний момент боєць ММА чекає відповіді від філіппінця.

Також журналісти згадали жарт Конора про «червоні трусики», а Конор поділився своїми планами і цілями на подальшу кар'єру. Крім цього, скандальний боєць розповів, що вже півроку не п'є віскі, а також заявив, що хоче взяти реванш у бою з Хабібом Нурмагомедовим.

Раніше Макгрегор в знущальному тоні звертався до Серроне: «Ти ніщеброд, а я можу зробити тебе багатим. Після підписання контракту на бій зі мною, ти подзвониш своїй дружині і скажеш одягай червоні трусики, він зробив нас багатими».

Нагадаємо, що в січні 2019 року Серроне переміг відомого бійця UFC Елу Яквінту, після чого викликав Конора на поєдинок.

Варто відзначити, що свій єдиний бій в боксі Макгрегор провів проти Флойда Майвезера.

Легендарний боксер без проблем впорався з Конором і переміг технічним нокаутом в 10 раунді. Потім було повернення в UFC і поразка задушливим прийомом від Хабіба Нурмагомедова восени 2018 року.

З тих пір Макрегор на ринзі не з'являвся і поводиться, скоріше, як шоумен, а не боєць.

Варто зазначити, що за свою професійну кар'єру Майвезер перемагав Пакьяо. Їх бій тривав усі відведені 12 раундів і перемогу рішенням суддею завоював Майвезер.

За цей бій Флойд отримав 300 мільйонів доларів, а Пакьяо 150 $ млн без обліку продажів телевізійних трансляцій. Таким чином цей поєдинок став найприбутковішим за всю історію боксу.

Як повідомляла Politeka, Пакьяо викликав Мейвезера на реванш: «Ми проведемо бій».

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