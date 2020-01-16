Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки узгодити місце проведення бою.

«Обидва бійці дали свою згоду. Так що тепер перед нами стоїть лише одне питання - де ми це зробимо. У нас є пропозиції з-за океану. Також дуже велика пропозиція була зроблена представниками нью-йоркської арени "Медісон-сквер-гарден". Але цей бій точно відбудеться до кінця травня ", - сказав Арум.

Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом у Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери оберуть пропозицію з Саудівської Аравії - поєдинок пройде в другій половині травня.

"Цей бій належить "Гарден", - більше схиляється до американського варіанту Арум.

У підсумку все буде залежати від того, яка сторона запропонує більше грошей.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії недавно відбувся реванш Ентоні Джошуа - Енді Руїс. Східна країна підтвердила, що вміє організовувати великі поєдинки.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразка в поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.

"Для них цей бій - безпрограшний варіант. Перемагаю я - підтверджую своє звання зірки цієї промоутерської компанії. Я програю - у них з'являється нова зірка. Навіть мегазірка. Думаю, що для Top Rank з точки зору бізнесу більш вигідний Лопес. Не те, щоб вони на його стороні, але він для них більш вигідна фігура ..." - заявив Ломаченко в інтерв'ю.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.