Вчора український воротар Андрій Лунін на правах оренди перейшов в Ов'єдо, і вже встиг провести перше тренування в новому клубі

У мережі з'явилося відео посвяти 20-річного воротаря в новий колектив. Лунін пройшов через лад футболістів Ов'єдо, а ті, в жартівливій формі, надавали йому стусанів. На відео є підпис українською мовою: «Привіт Лунін».

Більшість фанатів астурийців залишилися задоволені переходом талановитого воротаря в їх клуб. "Коли він стане кращим воротарем світу, можна буде говорити, що його історія почалася тут. Бережіть його", "Ідеальний трансфер", "В Ов'єдо він буде грати стабільно - це те, що йому потрібно. Сегунда стане для нього хорошим місцем, щоб рости і прогресувати ", - пишуть уболівальники в Тwitter.

Андрій Лунін вже сьогодні може дебютувати в основному складі Ов'єдо. Його команда зіграє виїзний матч проти Альмерії в 23 турі Сегунди. В даний момент команда з Астурії займає 17 місце в турнірній таблиці другого під силу дивізіону чемпіонату Іспанії.

Лунін так і не зміг стати основним голкіпером у складі Вальядоліда, зігравши всього в 2-х кубкових матчах. Такий стан справ не влаштував мадридський Реал, якому належить український воротар, і йому знайшли новий клуб. Представники Ов'єдо пообіцяли керівництву «вершкових», що Лунін буде отримувати стабільну ігрову практику.

Нагадуємо, що в своєму останньому матчі за Вальядолід Лунін вивів свою команду в наступний раунд кубка. У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Іспанії Вальядолід на виїзді протистояв Марбельї. Основний час завершився 1:1, а в серії пенальті український воротар потягнув два удари суперників.

Андрій Лунін - вихованець харківського футболу, починав кар'єру в молодіжній команді Металіста. У дорослому футболі першим клубом воротаря був дніпровський Дніпро, але по-справжньому розкрився він в луганській Зорі звідки і перейшов в Реал. Агентом юного голкіпера є його батько Олексій Лунін.

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