Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні повідомив, що хоче провести бій проти Василя Ломаченка

Незабаром американець планує піднятися у ваговій категорії, і хоче встигнути провести бій проти українського чемпіона.

Навесні Девін Хейні повинен боксувати з обов'язковим претендентом Хав'єром Фортуною. "У березні я повернуся на ринг. Для мене є обов'язковий претендент в особі Хав'єра Фортуни. Зараз ведуться переговори. Думаю, що бій відбудеться. Нам належить провести торги. На них моя команда не має наміру поступатися», - сказав Хейні.

Після захисту титулу 21-річний американець готовий зійтися в бою проти Ломаченка. «Звичайно, я хочу битися з Ломаченко. Він - перший номер у списку пріоритетних суперників, адже у нього є чемпіонські пояса», - заявив американець.

Крім цього, Хейні готовий взяти участь в інших великих боях. Він не виключає можливості провести поєдинок з Теофімо Лопесом - майбутнім суперником українця. Також Хейні готовий боксувати з Джервонтою Девісом.

Раніше Politeka повідомляла, що глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки узгодити місце проведення бою.

Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом у Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери оберуть пропозицію із Саудівської Аравії - поєдинок пройде в другій половині травня.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії недавно відбувся реванш Ентоні Джошуа - Енді Руїс. Східна країна підтвердила, що вміє організовувати великі поєдинки.

Також ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразка в поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.



Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.