Промоутерська компанія братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" розсекретила наступну дату поєдинку свого підопічного

Інтернаціональний чемпіон в легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик проведе захист титулу 22 лютого. Суперник поки невідомий. Цей бій стане головною подією боксерського вечора в київському ТРЦ "Термінал".

Крім Берінчика, на ринг вийдуть і інші українські боксери: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія.

Свій останній бій Беринчик провів восени минулого року здолавши мексиканця Патріціо Лопеса Морено. Після цього бою, Денис викликав на поединок майбутнього суперника Ломаченка Теофімо Лопеса, назвавши його носатим придурком, який багато розмовляє. Також Беринчик заявляв, що йому цікавий поєдинок з ще одним зірковим боксером - Джервонтой Девісом. На професійному рингу Берінчик провів 12 боїв, у всіх здобув перемоги, 7 нокаутом.

Раніше Politeka повідомляла, що глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки узгодити місце проведення бою.

Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом в Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери візьмуть пропозицію з Саудівської Аравії - поєдинок пройде в другій половині травня.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії недавно відбувся реванш Ентоні Джошуа - Енді Руїс. Східна країна підтвердила, що вміє організовувати великі поєдинки.

Також ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідна його поразка в поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.



Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.