Андрій Лунін кілька днів тому перейшов з мадридського Реала в Ов'єдо на правах оренди, і вже встиг провести перший офіційний матч у складі «астурійців»

Аутсайдер другого під силу дивізіону Іспанії Ов'єдо на виїзді протистояв одному з лідерів Сегунди Альмерії.

Головний коуч Ов'єдо Хаві Росада довірив місце у воротах українському голкіперу. У першому таймі гравці Альмерії, незважаючи на те, що володіли ігровою перевагою, всього лише раз потривожили Луніна.

У другому таймі ситуація змінилася. На 62 хвилині за спірний фол був призначений пенальті в ворота «астурійців». Український воротар, який славиться вмінням відбивати 11-метрові, на цей раз, не зміг взяти удар з точки.

А на 73 хвилині матчу Андрій Лунін, на пару із захисником своєї команди стали «антигероями» матчу. Футболісти не змогли розібратися в простій ситуації, дозволивши супернику відібрати м'яч і забити другий гол.

Confusión de LUNIN con Arribas en su primer partido con el Real Oviedo y ha acabado en gol. Ex @realvalladolid pic.twitter.com/Au4iyXtcOA — Pucela Fichajes (@Pucela_Fichajes) January 16, 2020

У цьому моменті позначилася не зіграність Луніна з новими партнерами по команді. В результаті Ов'єдо програв 0:2.

Статистичний портал SofaScore виставив Луніну саму низьку оцінку в матчі 5,3.

«Ми припустилися помилки в другому голі, але я вважаю, що перший гол визначив результат матчу. Гравці теж люди, так сталося. У мене є тільки гарні слова для них, продовжуємо працювати, в неділю важливий матч, нам треба добре впоратися», - прокоментував поразку головний тренер Ов'єдо.

Як повідомляла Politeka, Лунін так і не зміг стати основним голкіпером у складі Вальядоліда, зігравши всього в 2-х кубкових матчах. Такий стан справ не влаштував мадридський Реал, якому належить український воротар, і йому знайшли новий клуб. Представники Ов'єдо пообіцяли керівництву «вершкових», що Лунін буде отримувати стабільну ігрову практику.

Андрій Лунін - вихованець харківського футболу, починав кар'єру в молодіжній команді Металіста. У дорослому футболі першим клубом воротаря був дніпровський Дніпро, але по-справжньому розкрився він в луганській Зорі звідки і перейшов в Реал. Агентом юного голкіпера є його батько Олексій Лунін.

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