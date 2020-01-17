Сьогодні відомий український боксер Олександр Усик відзначає свій 33-й день народження. Його кум Василь Ломаченко не зміг встояти, щоб не привітати свого кращого друга з днем ​​народження

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко виклав їх спільне фото підписавши «Сьогодні виповнилося 33 роки нашому Другові Олександру Усику. З твоїм днем, дорогий! Гни свою лінію і будь прикладом для нашого майбутнього покоління! Здоров'я тобі міцного, терпіння і сил! Нехай все твоє задумане збудеться!".

Підписники боксера почали активно коментувати фото: «З днем ​​народження, з Росії з любов'ю», «Великої сили вашій дружбі! Обидва молодці!», «З днюхой Саня. Сьогодні святкують день народження ще 2 легенди боксу. А особливо Мухаммед Алі, це все не просто так. Усик наступна легенда», «Два кращих боксера сучасності! Удачі вам обом! Олександра - з днем ​​народження!».

Варто відзначити, що Усик народився в один день з Мохамедом Алі.

Раніше ми писали, що український художник познущався над Ломаченко через путінський спецназ. Український художник Андрій Петренко написав карикатуру на боксера Василя Ломаченка, який потрапив в скандал після того, як розмістив в мережі релігійне відео з російським спецназом. З роботою Петренко можна ознайомитись в Twitter.

Художник зобразив Ломаченко, який тримає над головою маленький прапор України. При цьому на футболці, в яку одягнений боксер, зображений боєць російського спецназу на тлі прапора РФ, а під ним написано: "Ввічливі люди". "Малороси - це не громадянство, це образ мислення", - йдеться у підписі до карикатури Петренка.

Читачі художника в коментарях, пропонують додати карикатуру і на Усика.

Як повідомляла Politeka, Усик ошелешив відповіддю на питання, хто сильніший: він чи Ломаченко.

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