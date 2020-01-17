Відомий український футболіст Ігор Сікорський більше, вже колишній гравець клубу "Агробізнес", що виступає у Першій лізі, вирішив відпочити в російському Санкт-Петербурзі

Гравець у своєму профілі опублікував фотографії, на яких позує біля культурних пам'яток в Санкт-Петербурзі, Росія. Клуб відразу відреагував на цю поїздку і написав про розірвання контракту з футболістом. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу "Агробізнесу".

"Шкода, але сьогодні футбол - це політика. Коли в Україні війна і з передовою привозять тяжко поранених і вбитих, мало не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти окремо, ніби це її не стосується", - написали представники клубу.

Також зазначено, що поїздкою в Росію гравець дискредитував клуб, який підтримує українську армію, допомагає військовим на передовій, в якому кожен футболіст має можливість займатися улюбленою справою завдяки бійцям ВСУ, які охороняють в Україні мирне життя.

"У цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав в країні-оккупанте, лише за один день переправили дев'ять важкопоранених бійців, а ще двоє загинули", - додали в повідомленні.

"Агробізнес" вирішив розірвати контракт, так як вважає, що такий гравець не може бути в складі клубу. Також на сайті вказали пункт, за яким мають право розірвати договір. У ньому зазначено, що футболіст не повинен був робити будь-які дії, які можуть зашкодити репутації організації.

На скронях, які показали на сайті клубу, футболіст позує біля пам'ятки в Санкт-Петербурзі, а на другий - біля царського трону на сходах.

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