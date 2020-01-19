Дружина екс-капітана "Динамо", а зараз півзахисника «Ризеспор» і національної збірної України Миколи Морозюка, покрасувалася в розхристаному халаті

Ірина Морозюк - велика любителька показати себе в мережі в напівроздягненому вигляді, а - іноді - і зовсім без одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так на новому опублікованому кадрі блондинка позувала на балкончику, ймовірно, готельного номера на фоні мальовничої природи. Ірина з'явилася на знімку в чорній мереживній білизні і накинула поверх білих халат.

На знімку також видно, що Ірина нанесла на обличчя помітний макіяж, а її тіло - "прикрашене" об'ємними татуюваннями. А ось ту саму красу природи, яку, за словами Ірини, вона прагнула показати фоловерам - зникла в тумані і всієї величі соснового лісу, а також зледенілої водойми на свято Водохреще їй передати з допомогою фото не вдалося:

«Шкода, що через туман не видно красивий вид Тому що він тут дуже гарний 🔥 тому дивіться на мій 😂», - підписала модель фото.

Раніше модель показала, як нещодавно відпочивала в Дубаї і каже, що не встигла поїхати, як вже хоче повернутися назад або полетіти в Майамі.

Ефектна блондинка позує в бірюзовому або блакитному роздільному купальнику, який ледь прикриває об'ємні груди знаменитості та інші пікантні частини її тіла.

На кадрі видно тільки фігуру зіркової дружини свого не менш зіркового чоловіка. Своє, судячи з побаченого на фото, недовге і негусте волосся модель підняла і красується при всьому при цьому в стильному сонцезахисті.

Шанувальники обсипають струнку даму компліментами, деякі навіть називають її "справжньою красунею".

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимій білизні.

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