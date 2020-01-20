Престижна боксерська організація WBC оновила свої рейтинги у всіх вагових категоріях

Як повідомляє офіційний сайт WBC, рейтинг в середній вазі очолив український боксер Сергій Дерев'янченко, який перемістився з другого на перше місце. Чемпіоном середньої ваги, за версією WBC, є непереможний франзуз Жермалл Чарлі.

Ще один українець Олександр Усик в рейтингу супертяжів, за версією Всесвітньої боксерської ради, піднявся на другу сходинку, а Сергій Богачук, який виступає в першій середній вазі - з тринадцятого на дванадцяте місце.

Сергій Дерев'янченко має за плечима 15 поєдинків в професійній кар'єрі, в яких зазнав 2 поразки.

У своєму останньому бою український середньоваговик упустив можливість стати чемпіоном світу, зазнавши поразки в титульному поєдинку з казахстанцем Геннадієм Головкіна

Бій Дерев'янченко - Головкін, на кону якого стояли вакантні пояси чемпіона світу за версіями IBF і IBO, відбувся на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, США.

Український боксер на рівних протистояв іменитому супернику і діяв більш активно, але вже в першому раунді опинився на настилі рингу. Цей нокдаун багато в чому вплинув на рішення суддів, які одноголосно віддали перемогу казахстанському боксеру - 114: 113, 115: 112, 115: 112.

Раніше Politeka повідомляла, що чемпіон світу в середній вазі Деметріус Андраде заявив, що готовий провести бій з українцем Сергієм Дерев'янченко. Про це повідомив журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на слова самого Андраде.

Як повідомляла Politeka, Дерев'янченко вибрав собі двох топ-суперників, плани розкриті

Раніше Politeka повідомляла, що дев'ять українців потрапили в рейтинг найвидатніших боксерів усіх часів.

Також ми писали, що Дерев'янченко ошелешив виглядом через місяць після бою з Головкіним: "Підбухнув".