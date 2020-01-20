Дружина вінгера Вест Хема Інна Ярмоленко показала в соціальній мережі, як святкує своє день народження

Красуня виклала фото на своїй сторінці в Іnstagram. Інна позує разом з чоловіком Андрієм Ярмоленко. Вона одягнена в спокусливе плаття вище колін, яке підкреслює фігуру дружини гравця збірної України. Андрій Ярмоленко одягнений у чорну сорочку і штани. Навколо пари розкидані кульки у вигляді сердечок. Підписники Інни підключилися до коментарів і активно вітають красуню з днем ​​народження: «Поздравляю!!! Здоров'я, любові, удачі і всього найкращого !!!», «Красиве фото», «Вітаю! Будьте щасливі», «Здоров'я Андрюхі! Вірю в тебе, що ти ще покажеш свій досвід, свою техніку», «Красиві молоді та щасливі».

На другому фото пара позує на тлі мегаполіса. Судячи з усього, знімок зроблений в Гонконзі. Підписники відзначили бороду українського футболіста і радять йому поголитися.

Раніше ми повідомляли, що дружина екс-капітана Динамо, а зараз півзахисника турецького Різеспору і національної збірної України Миколи Морозюка, покрасувалась в розхристаному халаті

Ірина Морозюк - велика любителька показати себе в мережі в напівроздягненому вигляді, а - іноді - і зовсім без одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так на новому опублікованому кадрі фігуриста блондинка позувала на балкончику, ймовірно, готельного номера на фоні мальовничої природи. Ірина постала на знімку в мереживній чорній білизні і поверх накинула білий халат.

На знімку також видно, що Ірина нанесла на обличчя помітний макіяж, а її тіло - "прикрашено" об'ємними татуюваннями.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимій білизні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірника України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.

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