Український чемпіон з боксу Олександр Усик влаштував стрілянину з пістолетів прямо на камеру

Як повідомляє Politeka, знімки опублікував його друг Василь Ломаченко у себе в Instagram.

«А чим ви займаєтеся у вільний час?» - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що Ломаченко не стримався і виклав кадри події. На них видно, як Усик спершу стріляє з одного пістолета в тирі, а потім з двох по черзі. При цьому українець виглядає дуже задоволеним.

А ось його фанати трохи налякані. За їх словами, противники Усика бояться його просто так, навіть без зброї.

«прямо техаський рейнджер», «він ще й стріляє! Немає більш небезпечного хлопця», «Заберіть у оленя пістолети. Він не чув про те, що палець на спусковому повинен бути тільки під час пострілу?», «Саня, тобі потрібен кулемет», «Його і без зброї люди бояться. Хто дав йому пістолет?», «Хітмен», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше,поліцейські зупинили машину відомого боксера Олександра Усика.

Момент зупинки записали на камеру друзі Усика, які знаходилися з ним в машині. На самому початку молодий чоловік заявляє, що зараз на камеру потрапить унікальна ситуація: «Олександр Усик і співробітники поліції».

Як видно на відео, поліцейський зупиняє автомобіль і просить пред'явити документи. Схоже, правоохоронець не чекав, що побачить за кермом одного з найвідоміших українських спортсменів. Тому поліцейський виглядає трохи розгубленим, хоча і посміхається.

Коли боксер цікавиться, в чому причина зупинки машини, правоохоронець пояснює, що такі машини часто викрадають. Відзначимо, що в Усика Lexus.

Після перевірки документів, яка після такої незвичайної зустрічі, швидше була чистою формальністю, поліцейський скромно запитав, чи не може боксер з ними сфотографуватися. Ця прохання викликала усмішку і сміх боксера.

Користувачі мережі активно коментують ситуацію.

«Пощастило Санька, що Лексус не в угоні. А то б запакували його))))», «Мент опупел, не може він з такої причини зупинити», «Поліцейський звичайно лох. Напевно тепер лікті кусає. Адже міг би хоча б автограф попросити :)», «А чому мент не по формі, без головного убору?», «Порядно».

Нагадаємо, що экстренер Чісори знайшов найслабше місце у Усика: "це допоможе перемогти".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко оригінально привітав Усика з днем народження, фото: "Гни свою лінію".

Також Politeka писала, що Усик приголомшив відповіддю на питання, хто сильніший: він чи Ломаченко.