Полицейские остановили машину известного боксера Александра Усика.

Момент остановки записали на камеру друзья Усика, которые находились с ним в машине. В самом начале молодой человек заявляет, что сейчас на камеру попадет уникальная ситуация: «Александр Усик и сотрудники полиции».

Как видно на видео, полицейский останавливает автомобиль и просит предъявить документы. Похоже, правоохранитель не ожидал, что увидит за рулем одного из самых известных украинских спортсменов. Поэтому полицейский выглядит слегка растерянным, хотя и улыбается.

Когда боксер интересуется, в чем причина остановки машины, правоохранитель объясняет, что такие машины часто угоняют. Отметим, что у Усика Lexus.

После проверки документов, которая после такой необычной встречи, скорее была чистой формальностью, полицейский скромно спросил, не может ли боксер с ними сфотографироваться. Эта просьба вызвала улыбку и смех боксера.

Пользователи сети активно комментируют ситуацию.

«Повезло Саньку, что Лексус не в угоне. А то б запаковали его))))», «Мент опупел, не может он по такой причине остановить», «Полицейский конечно лох. Наверное теперь локти кусает. Ведь мог бы хотя бы автограф попросить :)», «А почему мент не по форме, без головного убора?», «Порядочно».

Одна из поклонниц обратила внимание на то, что Усик пристегнут. Это говорит о том, что боксер ответственно относится к соблюдению правил дорожного движения.

«Страна знает своих героев!!! Горжусь чемпионами, которые соблюдают правила дорожного движения. Заметьте, у Усика ремень пристегнут!!! Александр, Вы ответственности пример для нас!!! Уважаю еще больше!!!», - заявила девушка.

Напомним, что экс-тренер Чисоры нашел самое слабое место у Усика: "это поможет победить".

Как сообщала Politeka, Ломаченко оригинально поздравил Усика с днем рождения, фото: "Гни свою линию".

Также Politeka писала, что Усик ошарашил ответом на вопрос, кто сильнее: он или Ломаченко.