Дружина відомого футболіста Валерія Лучкевича порадувала шанувальників новими фото з відпочинку
Дружина півзахисника Олександрії Ганна Лучкевич виклала на своїй сторінці в Іnstagram нове фото. Красуня провела свою відпустку на Мальдівах і показала, як позує на пляжі в чорному купальнику. На плечах блондинки розвивається легкий халатик, за яким нічого не можна приховати. Підпис до фото говорить: «Оголошую тиждень Мальдів. І не важливо, що я вже в Дніпрі і надворі лежить сніжок. Стільки не виставлених фотографій, які зобов'язані залишитися в пам'яті «альбому» инстаграма. На тижні подарую подаруночок, привезений з Австрії. Так що слідкуйте за постами і історіями».
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Шанувальники красуні обсипають її компліментами і хочуть отримати заповітний сюрприз. «Як красиво», «Частіше викладай фото», «Дуже-дуже хочу отримати приз», «Аня ти вогонь», «Немов барбі», - коментують передплатники.
Раніше ми писали, як безсоромна дружина екс-капітана "Динамо" повністю роздяглася і випурхнула на вулицю. Пишногруда модель Ірина Морозюк, яка, тим не менш, чудово розбирається в спорті, не перестає дивувати своїх шанувальників
Дружина екс-капітана "Динамо", а зараз півзахисника «Ризеспор» і національної збірної України Миколи Морозюка, покрасувалася роздягненою. Ірина, перебуваючи на відпочинку чи в горах, то недалеко від густого і дихаючого вологою і свіжістю соснового лісу, показала атмосферне відео, виходячи з шале.
Так на нових опублікованих кадрах видно, як Ірина, озирнувшись назад і переконавшись, що "відеограф" на місці - відкрила дверцята і покрокувала на терасу. Погода навколо стояла похмура, але ефектна блондинка, загорнувшись у біле простирадло на це абсолютно ніякої уваги не звернула. Вона кокетливо і босоніж на носочках крокувала вперед, після - почала крутитися перед камерою і засвітила свою об'ємну груди.
Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.
Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірки України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.
Також Politeka писала про те, що дружина екс-капітана «Динамо» роздяглася і подратувала чоловіків своїм "подаруночком".