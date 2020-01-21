Чемпіон Білорусі у складі Динамо-Брест Артем Мілевський проводить відпустку в Києві

Місяць тому екс-гравець збірної України створив Уoutube-канал «Миля». Футболіст продовжує його активно розкручувати. У новому відео Мілевський разом зі своїм другом, екс-футболістом київського "Динамо" Олександром Алієвим влаштували в центрі Києва футбольний челлендж. Гравці змагалися, хто потрапить м'ячем у пляшку, перекидали м'яч через дорогу, намагалися обіграти фінтами перехожих людей. Декому це не сподобалося, і були спроби викликати поліцію. У фіналі футболісти повинні були пройти київський міст набиваючи м'яч. У кого «круглий» зривався з ніг, той повинен віджатися п'ять разів. Увагу, на відео присутня ненормативна лексика.

Глядачі гідно оцінили контент і пишуть в коментарях: «Виідос гармата, віджимання Алієва окремий вид мистецтва», «У Алієва шапка, як у мого баті», «Топ контент, продовжуйте в тому ж дусі!!! було б круто так як ви асоціюєтесь як тандем, пограти разом, проти якоїсь іншої пари, в ідеалі проти діючих динамівців або з збірний! Добра всім!», «Михайличенко взяв вас на олівець, Кенты».

У попередніх відео на своєму каналі Миля показував, як відпочиває у нічному клубі і бере інтерв'ю в дружини Морозюка. Крім цього, напередодні Нового Року Миля переодягнувся в костюм Діда Мороза і роздавав подарунки біля НСК «Олимпийский». На каналі Мілевського вже більше 50 тисяч підписників.

На відміну від Артема Мілевського Алієв завершив кар'єру футболіста в 2018 році. У тому ж році Олександр став головним тренером аматорського футбольного клубу «Хмельницький», але через пару матчів подав у відставку.

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