Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко у цьому році отримає третю спробу завоювати чемпіонський пояс

Як заявив інсайдер Майк Коппинджер з The Athletic, Дерев'янченко піднявся на 1-е місце в рейтингу WBC, а чемпіону Жермаллу Чарло, в цьому році належить захист титулу. Так що грунт для бою створено. Ще одним фактором проведення цього поєдинку є те, що обидва боксери перебувають на контракті в одній промоутерської компанії Premier Boxing Champions.

29-летний американський боксер провів на професійному рингу 30 боїв, у всіх здобувши перемоги, 22 з них нокаутом. В останньому своєму поєдинку, в грудні минулого року, він переміг Денніса Хогана технічним нокаутом в сьомому раунді.

Раніше ми писали, що чемпіон світу в середній вазі Деметріус Андраде заявив, що готовий провести бій з українцем Сергієм Дерев'янченко. Про це повідомив журналіст Sports Illustrated Кріс Манникс на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на слова самого Андраде.

30 січня непереможений американський боксер проведе обов'язковий захист поясу з ірландцем Люком Кілером. Після цього бою, він готовий дати шанс Деревянченку.

Професійна кар'єра Андраде бере старт у 2008 році та налічує 28 боїв. У всіх поєдинках він здобув перемоги (17 нокаутом). До цього американець вигравав золото Чемпіонату світу 2017 і срібло Панамериканських ігор.

Якщо бій між Дерев'янченко і Андраде відбудеться, то це буде вже третя спроба українського босера завоювати титул. У попередніх двох спробах він зазнав поразки. Спочатку в жовтні 2018 року Дерев'янченко поступився за очками Деніелу Джейкобсу, а в минулому році не зміг здолати Геннадія Головкіна, також програвши за очками.

Багато фахівців, так і сам боксер, залишилися незадоволені рішенням суддів, так як Сергій володів перевагою в рингу проти казахського боксера. Глядачі, які були присутні в Madison Square Garden освистали результат бою, таким чином підтримавши українця. У свою чергу, Головкін висловив готовність провести матч реванш.

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