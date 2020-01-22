Василь Ломаченко відвідав свого друга Дениса Берінчика, який готується до наступного бою

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулу 22 лютого. Ім'я суперника ще не відомо. Український чемпіон готується до бою на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Там його відвідав інший український чемпіон Василь Ломаченко.

Денис Берінчик опублікував спільне фото на своїй сторінці в Іnstagram. Підпис до фото говорить: «Приємна зустріч з другом-Чемпіоном WBO, WBA, WBC. Побажаємо йому удачі в майбутньому бою. І може колись, у легкій вазі представитися і мені шанс поборотися за пояса».

Шанувальники боксерів активно коментують фото: «Справжні профі своєї справи! Удачі!», «Удачі обом», «Чемпіони»,

Але не обійшлося і без «ложки дьогтю» в коментарях. Вболівальники пригадали Ломаченко його висловлювання про «братський народ»: «Ввічливі чоловічки Васькові в допомогу», «фотка з васею сепаром», «Ввічливий Вася», «Що за лох з Берінчиком?».

Раніше ми писали, що український художник Андрій Петренко написав карикатуру на боксера Василя Ломаченка, який потрапив у скандал після того, як розмістив в мережі релігійне відео з російським спецназом. З роботою Петренко можна ознаком в Twitter.

Художник зобразив Ломаченко, який тримає над головою маленький прапор України. При цьому на футболці, в яку одягнений боксер, зображений боєць російського спецназу на тлі прапора РФ, а під ним написано: "Ввічливі люди". "Малорос - це не громадянство, це спосіб мислення", - йдеться у підписі до карикатурі Петренко.

Як повідомляла Politeka, Усик ошелешив відповіддю на питання, хто сильніший: він чи Ломаченко.

Також ми писали, що Ломаченку поставили діагноз, скандальне відео все пояснює: "Заняття боксом закінчилися...".