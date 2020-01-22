Хокеїстка збірної Словенії Андрія Рітупер зачарувала своїх передплатників новими пікантними фотографіями

33-річна спортсменка, яка грає за збірну Словенії з хокею на траві опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram гарячі фото. Спортсменка демонструє шанувальникам свою головну «гідність» - гарні сідниці. Видно, що заняття в спортзалі не пройшли даром, і Рітупер є чим похвалитися. Її форми дійсно вражають.

Також на її сторінці є відео, на якому видно, як красуні вдається тримати себе у формі. Рітупер присідає зі штангою.

Раніше ми писали, що дружина гравця збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська зараз проводить свою відпустку на Мальдівах. У своєму Instagram дружина футболіста донецького "Шахтаря" похвалилася знімками з білосніжних пляжів Індійського океану. На фото українка демонструє своє ідеальне тіло, доводячи, що прекрасно відновилася після пологів двох дітей.

Також ми повідомляли, що "гаряча" дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина порадувала шанувальників сім'ї особистими кадрами.На новому опублікованому, ймовірно, домашньому відео зіркова парочка засвітилася в кадрі разом.

Так "у центрі подій" на відео, зрозуміло сама струнка розумниця, красуня, спортсменка Ірина - дівчина ефектно крокує на камеру в білизняному боді тілесного кольору, який відразу і не помітиш на її тілі. Також на зірці мережі було взуття на підборах. Після, як, ймовірно, здається самій Ірині, модельного кроку, вона змахує волоссям і починає віддалятися з прицілу об'єктива, тут же в кадр входить її коханий і після того, як задивляється на грайливу красуню, хитає головою, мовляв, "жінки, що вони тільки не придумають". Все "дійство" відбувалося під музику і в режимі сповільненої зйомки.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимій білизні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина екс-капітана "Динамо" показала свої величезні "м'ячі" без білизни.

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