Колишня дружина екс-футболіста "Динамо" і збірної України Віталія Мандзюка виклала в мережу новий спокусливе фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Анни Дриги. Довгоногу красуню відобразили ззаду. Судячи по зображенню її стегна і сідниці знаходяться у відмінній формі. У підписі до фото Анна повідомила, що крім бальних танців, колись працювала пиджеем (нічний танцюрист) в клубі. На той час в пиджеям добре платили. «Згадати своє танцювальне минуле! Мало хто знає, але крім бальних танців ... я працювала pj (піджей-клубний танцюрист) і обожнювала свою роботу в кайф і на той час дуже гідні зарплати! Відразу кажу це не стріп, ми працювали в купальниках або красивих, досить закритих костюмах! Навіть моя мама була у мене на шоу. Вранці універ, вдень тренування, ввечері робота. Пам'ятайте це прекрасний час», - розповіла Аня Дрига.

Шанувальники дівчата обсипають її компліментами в коментарях: «Ух яка сексуальна», «Ти просто – мистецтво», «Твоїми фото не можна намилуватися», «мрія всіх чоловіків». Фото зібрала майже півтори тисячі лайків.

Раніше ми писали, як безсоромна дружина екс-капітана "Динамо" повністю роздяглася і випурхнула на вулицю. Пишногруда модель Ірина Морозюк, яка, тим не менш, чудово розбирається в спорті, не перестає дивувати своїх шанувальників.

Дружина екс-капітана "Динамо", а зараз півзахисника «Ризеспор» і національної збірної України Миколи Морозюка, покрасувалася роздягненою. Ірина, перебуваючи на відпочинку чи в горах, то недалеко від густого і дихаючого вологою і свіжістю соснового лісу, показала атмосферне відео, виходячи з шале.

Так на нових опублікованих кадрах видно, як Ірина, озирнувшись назад і переконавшись, що "відеограф" на місці - відкрила дверцята і покрокувала на терасу. Погода навколо стояла похмура, але ефектна блондинка, загорнувшись у біле простирадло на це абсолютно ніякої уваги не звернула. Вона кокетливо і босоніж на носочках крокувала вперед, після - почала крутитися перед камерою і засвітила свою об'ємну груди.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірки України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.

Також Politeka писала про те, що дружина екс-капітана «Динамо» роздяглася і подратувала чоловіків своїм "подаруночком".