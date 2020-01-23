В Україні продовжують підбивати спортивні підсумки 2019 року

Асоціація спортивних журналістів України визначила кращих спортсменів, тренера і команду минулого року.

Кращим атлетом України став біатлоніст Дмитро Підручний. На другому місці – дзюдоїстка Дар'я Білодід. Замикає трійку відомий борець і народний депутат Жан Беленюк. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опинилася лише на 9 місці. Серед футболістів найкраща позиція у воротаря "Шахтаря" Андрія П'ятова – він восьмий.

Кращою командою року визнана – національна збірна України з футболу. Її коуч Андрій Шевченко отримав нагороду кращого тренера України. Боксерів в рейтингу не виявилося.

Раніше ми писали, що стало відомо, з ким збірна України зіграє перед ЄВРО-2020. 26 травня Україна зіграє з Кіпром. Новину повідомляє Українська асоціація футболу

Матч з кіпріотами відбудеться в Україні. Приймаюче місто затвердять пізніше.

Крім Кіпру, напередодні чемпіонату Європи, Україна зіграє з діючими чемпіонами світу – збірніою Франції. Матч відбудеться 27 березня у французькому Сен-Дені. Ще одним суперником нашої команди стане збірна Польщі. Із західними сусідами ми зіграємо 31 березня в Хожуві.

Нагадаємо, що Україна вже знає двох суперників на Євро-2020. Українці гратимуть у Групі С проти Нідерландів та Австрії. Ще одного суперника ми дізнаємося після стикових матчів. Це може бути: Румунія, Грузія, Білорусь, Північна Македонія або Косово. Стикові матчі відбудуться в березні і після них ми дізнаємося остаточно всі команди, які зіграють на європейському турнірі.

Матчі Євро-2010 пройдуть у 12 містах Європи: Лондоні, Мюнхені, Баку, Рим, Санкт-Петербурзі, Бухаресті і Дубліні, Копенгагені, Лондоні, Глазго, Більбао і Амстердамі. Українська збірна зіграє в Амстердамі і Бухаресті. Матчі відбудуться 14, 18 і 22 червня. Фінал відбудеться 12 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем спантеличив тренера Динамо.

Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.

Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.