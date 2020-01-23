Кращий тенісист України Сергій Стаховський розповів, як відмовився тренувати росіянина Данила Медведєва

У інтерв'ю порталу Sport.ua перша ракетка України розповів подробиці цього випадку. «На турнірі в Сан-Ремі до мене підходили його батьки і просили потренувати Данила, але я відмовився. Це було в 2016 році. Я відповів, що ще граю і мені рано бути наставником. Я сказав їм, що в тенісі багато чого може змінитися лише за один тиждень. Їм потрібно просто почекати. І Медведєв виграв тоді челленджер в Сан-Ремі. А вже через рік виграв перший титул на турнірі АТР в Сіднеї, і закінчив сезон у першій сотні. У тенісі все змінюється в дуже короткий проміжок часу, просто потрібно бути готовими до цього», - заявив Стаховський.

Варто відзначити, що на даний момент, 23-річний Данило Медведєв займає четверту позицію в рейтингу АТР, а Стаховський 153-й.

Раніше ми писали, що відомий український футболіст Ігор Сікорський, вже колишній гравець клубу "Агробізнес", що виступає у Першій лізі, вирішив відпочити в російському Санкт-Петербурзі.

Гравець у своєму профілі опублікував фотографії, на яких позує біля культурних пам'яток в Санкт-Петербурзі, Росія. Клуб відразу відреагував на цю поїздку і написав про розірвання контракту з футболістом. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу "Агробізнесу".

"Шкода, але сьогодні футбол - це політика. Коли в Україні війна і з передовою привозять тяжко поранених і вбитих, мало не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти окремо, ніби це її не стосується", - написали представники клубу.

Також зазначено, що поїздкою в Росію гравець дискредитував клуб, який підтримує українську армію, допомагає військовим на передовій, в якому кожен футболіст має можливість займатися улюбленою справою завдяки бійцям ВСУ, які охороняють в Україні мирне життя.

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