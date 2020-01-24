Захисник Динамо Карлос Самбрано поскаржився на нелегке життя в київському клубі

«Щоб не сталося В Динамо відразу міняють іноземця, а не українця. У мене в клубі є друг, хорват Йосип Піваріч. Він грав у фіналі останнього чемпіонату світу! Але зараз, також як і я, грає в дублі. Ми могли б принести багато користі нашому клубу, але "Динамо" не потрібні наші послуги. Ось так…», - заявив 30-річний перуанський захисник порталу Динамо Київ від Шурика.

Перуанський захисник київського Динамо Карлос Самбрано може змінити клуб вже в зимове міжсезоння. На гравця серйозно націлився аргентинський гранд Боки Хуніорс. Як повідомляє портал ESPN, він повинен буде замінити в аргентинському клубі захисника Паоло Гольця, який, швидше за все, покине Боці. Раніше перуанцем цікавилися Лос-Анжелес Гелексі, Орландо Сіті і Альянс Ліма, але до конкретних пропозицій справа так і не дійшло.

Нагадаємо, що Карлос Самбрано перейшов у Динамо в 2018 році з грецького ПАОК. У складі киян перуанець не зіграв жодного матчу, минулий сезон провівши в оренді у швейцарському Базелі. За національну збірну Перу 30-річний захисник провів 54 матчі, в яких відзначився 5 забитими голами.

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Керівництво «гірників» вже озвучив суму, за яку готові розлучитися з Матвієнко. Гроші не маленькі – 35 мільйонів євро. «Каноніри» взяли час на роздум. Сам Матвієнко не проти спробувати свої сили в більш сильному чемпіонаті, яким безсумнівно є АПЛ.

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