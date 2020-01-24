Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес найближчим часом покине клуб

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside трансфер повинен відбутися в найближчі дні. Ім'я потенційного покупця не повідомляється. Джерелу можна вірити, так як люксембурзький форвард не відправився на зимовий збір киян в Туреччину. За наявною інформацією Родрігес може повернутися в Японію.

Варто нагадати, що в Динамо Жерсон перебрався з японського клубу Джубіло Івата. Трансфер обійшовся динамівцям в 2 мільйони євро. Закріпитися в складі киян форвард збірної Люксембургу не зумів. Він провів всього 12 матчів за Динамо, відзначившись 2 забитими голами. Для форварда – це скромний показник.

Крім цього, Родрігес часто порушував режим. Так, 8 грудня минулого року Жерсон пропустив тренування Динамо, з посиланням на хворобу, а вже ввечері виклав своє фото з нічного клубу в соціальній мережі. Уже тоді керівництво віце-чемпіона України прийняло рішення розлучитися зі скандальним форвардом.

Раніше ми писали, що тривають переговори між донецьким "Шахтарем" і лондонським "Арсенал" з приводу трансферу захисника «гірників» Миколи Матвієнко.

Як повідомляє авторитетне видання Sky Sports, Арсенал хоче орендувати гравця збірної України, але Шахтар наполягає на повноцінному трансфері. Керівництво «гірників» вже озвучило суму, за яку готовий розлучитися з Матвієнко. Гроші не маленькі – 35 мільйонів євро. «Каноніри» взяли час на роздум. Сам Матвієнко не проти спробувати свої сили в більш сильному чемпіонаті, яким безсумнівно є АПЛ.

«Каноніри» шукають посилення на позицію центрального і лівого захисника і хочуть оформити трансфер українця до кінця зимового міжсезоння. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного захисника в 5 мільйонів євро. У поточному сезоні Матвієнко провів за «гірників» 18 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.