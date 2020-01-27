Мальдіви – улюблене місце відпочинку для спортсменів і їхніх дружин. Сім'я П'ятових не стала винятком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Юлії Пятової. Перед зборами Шахтаря в Туреччині, Андрій П'ятов встиг відвезти кохану дружину і дітей на відпочинок. Шикарна Юлія виставила фото, з берегів Індійського океану, в пікантному купальнику, який не може приховати чарівну груди красуні. Також, варто відзначити, ідеальну фігуру чарівної дружини голкіпера національної збірної України.

Шанувальники Пятовою прийшли в захват від її форм: «Яка гарна», «Груди – бомба», «Струнка», «Дуже виразні очі», «Фігура супер», «Справжня русалка».

Раніше ми писали, як дружина відомого футболіста Валерія Лучкевича продовжує публікувати фото з відпочинку на Мальдівах. Ганна Лучкевич похвалилася розкішними формами, катаючись на гойдалки, на тлі, то басейну, то чи океану. Її форми дійсно вражають. Фотограф відобразив її в ракурсі ззаду, і шанувальники могли вдосталь оцінити пишні стегна красуні. Одягнена вона в жовте бікіні. «Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України», - підписала фото Аня, натякаючи на жовтий колір купальника і блакитне небо.

Красуня проводить свою відпустку на Мальдівах і показала, як позує на пляжі в чорному купальнику. На плечах блондинки розвивається легкий халатик, за яким нічого не можна приховати. Підпис до фото говорить: «Оголошую тиждень Мальдів. І не важливо, що я вже в Дніпрі і надворі лежить сніжок. Стільки не виставлених фотографій, які зобов'язані залишитися в пам'яті «альбому» инстаграма. На тижні подарую подаруночок, привезений з Австрії. Так що слідкуйте за постами і історіями».

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