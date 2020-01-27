Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко набрав 1 мільйон підписників в Іnstagram

Таким чином, Зінченко став найпопулярнішим українським футболістом в даній соціальній мережі. Якщо Олександр буде, такими темпами і далі набирати прихильників, то незабаром він потіснить з першої позиції найпопулярнішого українського спортсмена – боксера Василя Ломаченка, у якого 1,7 мільйонів підписників.

Варто відзначити, що наречена Зінченко - популярна телеведуча Влада Седан є найпопулярнішою серед подруг і дружин футболістів у Іnstagram. У неї 281 тисяча підписників.

Раніше ми писали, що Олександр Зінченко, який виступає за "Манчестер Сіті", виклав у своєму Іnstagram фото з Даріо Срною.

Колишній капітан, а нині помічник головного Шахтаря Даріо Срна відвідав базу Манчестер Сіті. Зінченко не упустив можливості зафіксувати цей момент. «Був радий бачити тебе, легенда», - підписав фото Зінченко.

Шанувальники українця залишилися задоволені зустріччю і активно залишають коментарі: «Донецька банда», «Саня з фанатом», «Напевно Зіну в Шахтар переманити хотів», «Кращі». Деякі вболівальники припустили, що Срна відвідав Манчестер з робочим візитом, з приводу трансферу Миколи Матвієнка з Шахтаря в Сіті.

Також підписники найдорожчого українського футболіста оцінили незвичайне взуття Зінченка. Він взутий у сині шльопанці, які відразу впадають в очі. «Відмінні тапки», «Тапочки в порядку», «Тапки зафарбував. Пума чи образиться», «Саня, шкарпетки зніми» - жартують передплатники.

Деякі фанати, пригадали в коментарях допінг скандал, в якому був замішаний Срна: «Легенда допінгу», «Саня дивись допінгом не заразись».