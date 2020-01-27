Відомий тренер з боксу Тедді Атлас висловився про можливий поєдинок Василя Ломаченка проти Джервонти Девіса

«В останньому своєму бою Джервонта, можливо, недооцінив Гамбоа, а може він не такий крутий, як ми вважали. Цей бій має стати для Девіса моментом пробудження. Він вміє битися, але що у нього є крім сили? З її допомогою не завжди можна виходити переможцем. Я б дуже хотів подивитися бій Девіса проти топів дивізіону, таких як Ломаченко. Це буде протистояння сили проти техніки. Для Девіса цей бій буде справжнім випробуванням. Але в найближчому майбутньому такий бій навряд-чи організовують. Останнім часом, промоутери Девіса Мейвезер і Эллерби тільки і говорять, що з кожним роком Ломаченко стає старше. Вони чекають, щоб він постарів», - заявив Атлас УouТube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas.

Джервонта Девіс є чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі. На професійному рингу він провів 23 бої, здобувши перемоги у всіх, у 22 з них нокаутом. У своєму останньому поєдинку він переміг технічним нокаутом у 12 раунді кубинця Юріоркіса Гамбоа. Промоутером небитого американця є Флойд Мейвезер.

Раніше Politeka повідомляла, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки погодити місце проведення бою. Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом в Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери приймуть пропозицію з Саудівської Аравії – поєдинок відбудеться у другій половині травня.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.