Екс-гравець збірної України Андрій Полунін оцінив шанси Динамо на призові місця в чемпіонаті України

В інтерв'ю порталу ua-football.com Полунін заявив, що не вважає Динамо фаворитом у боротьбі за друге місце. «У чернігівської Десни дуже хороші шанси, у них підібралася класна команда. Від другого місця Десну відокремлює всього лише 4 очки, так що якщо не за друге, за третє місце їм цілком під силу поборотися. В першу чергу, це заслуга головного тренера команди Олександра Рябоконя, якому вдалося зберегти кістяк з першої ліги, і точечно підсилитися у вищому ешелоні. У цьому році в чемпіонаті України триває дуже напружена боротьба за призові місця. Динамо, Зоря, Олександрія та Десна – команди приблизно одного рівня, і я передчуваю боротьбу до останнього туру», - сказав Полунін.

Раніше ми писали, що міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг найсильніших ліг світу за підсумками 2019 року. Вперше за десять років кращою визнана лігою англійська Прем'єр-ліга. До цього, звання найсильнішої носила іспанська Ла Ліга, яка в оновленому рейтингу посідає третє місце. На другому місці розташувалася бразильська Серія A. Німецька бундесліга зайняла, несподівано низький, десяте місце.

Варто відзначити, що українська Прем'єр-ліга увійшла в топ-20, і опинилась на 25 місці. Ми обійшли російську лігу, яка слідує відразу за нами – на 26 місці.

Крім цього, "Шахтар" увійшов до ТОП-6 клубів Європи. УЄФА опублікувала на своєму сайті фінансовий звіт, в якому виділила топ-20 клубів Європи, які опинилися в самому великому плюсі за підсумками 2018 фінансового року.

Примітно, що в топ-10 найприбутковіших клубів увійшов чемпіон України донецький Шахтар, який розташувався на 6 місці, заробивши 42 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем спантеличив тренера Динамо.

Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.

Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.