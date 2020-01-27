Андрій Ярмоленко відновлюється після травми і культурно проводить час з дружиною. Днями пара відвідала оперу в Лондоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Інни Ярмоленко. Подружня пара зробила фото в лондонському Royal Opera House. Інна позує в червоному платті, яке витончено підкреслює її фігуру. Футболіст одягнений в стильний чорний смокінг. «З дружиною сперечатися небезпечно, можна опинитися в опері», - жартівливо підписала фото Інна.

Шанувальники залишилися задоволені: «Суперпара», «Ярмола, коли вже на поле?», «Красиві», «Класні», «Просто чудово».

Раніше ми писали, що дружина футболіста турецького Ризеспора Миколи Морозюка продовжує безсоромно оголятися в соціальних мережах.

На цей раз модниця поскаржилася підписникам на низьку самооцінку і те, що почала працювати з психологом. Варто зазначити, що Ірина позує в дзеркалі одних трусиках. Ліфчик красуня одягнути, мабуть, забула. Пишні груди, апетитна Морозюк, прикриває однією рукою, але форми приховати не виходить. На голові у Ірини милі рожеві вушка. Сфотографувала вона сама себе в дзеркалі.

«Рубрика «срані поради від Ірини Морозюк» Давайте поговоримо про самооцінку?

Нещодавно почала працювати з психологом і дуже цьому рада. Виявляється, що у мене занижена самооцінка. І ви знаєте, що з такою проблемою живе дуже велика частина населення. Любити себе дуже складно, але дуже потрібно! Багато хто з нас, в тому числі і я, помиляються наскільки це важливо. Тому що єдина людина, яка буде з вами до кінця життя - це ти сам. Тому кожному треба працювати над самооцінкою і позбавлятися від комплексів. І тільки коли ви перестанете потребу в любові та підтримці, тоді ви по-справжньому себе любите і цінуєте», - підписала фото пишногруда красуня.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірки України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.

Також Politeka писала про те, що дружина екс-капітана «Динамо» роздяглася і подратувала чоловіків своїм "подаруночком".