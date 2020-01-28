Вже цієї весни чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко повинен зійтися в бою з чемпіоном IBF Теофимо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу

Журналісти xsport.ua вирішили згадати найяскравіші нокаути двох чемпіонів.

Найбільш яскравий нокаут українського боксера стався в бою проти колишнього чемпіона за версією WBO у 2-й напівлегкій вазі Романа Мартінеса. Василь відправив пуерторіканця в нокаут у 5 раунді і, таким чином, став чемпіоном WBO.

Його майбутній суперник, Теофімо Лопес, саму яскраву перемогу здобув в 2018 році проти Мейсона Мінарда. Небитий американець нокаутував свого співвітчизника вже в першому раунді на 40-й секунді.

Який на вашу думку нокаут більш крутіший?

Раніше Politeka повідомляла, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки погодити місце проведення бою. Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом в Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери приймуть пропозицію із Саудівської Аравії – поєдинок відбудеться у другій половині травня.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії нещодавно відбувся реванш Ентоні Джошуа - Енді Руїс. Східна країна підтвердила, що вміє організовувати великі поєдинки.

Також ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразка в поєдинку проти американця Теофимо Лопеса.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.