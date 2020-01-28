Шахтар влаштувала сума, запропонована лондонським Арсеналом за трансфер захисника збірної України

Як повідомляє Команда 1, сторони вже домовилися, але вирішальне слово залишається за «канонірами». Керівництво Арсеналу вибирає між Матвієнко та іспанцем Пабло Марі. Футболіст бразильського Фламенго вже побував у Лондоні, де з ним познайомився тренер «канонірів» Мікель Артета. Проблема полягає в тому, що лондонці хочуть підписати з ним орендну угоду на рік з правом викупу, а Фламенго наполягає на повноцінному трансферы. Сторони поки не зуміли домовитися, що дає шанс українському футболісту стати гравцем європейського гранда.

«Каноніри» шукають посилення на позицію центрального і лівого захисника і хочуть оформити трансфер українця до кінця зимового міжсезоння. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного захисника в 5 мільйонів євро. У поточному сезоні Матвієнко провів за «гірників» 18 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року. Нещодавно повідомлялося, що Манчестер Сіті також цікавиться Матвієнко, але до конкретних перемовин справа не дійшла.

Раніше ми писали, що чемпіон Англії Манчестер Сіті всерйоз націлився на захисника збірної України та київського "Динамо" Віталія Миколенко.

Джерела в англійському клубі повідомляють, що «городяни» хочуть отримати 20-річного захисника перед ЄВРО-2020. Питання про трансфер вже вирішується на рівні керівництва клубів. Якщо Миколенко перейде у Манчестер Сіті, то на позиції лівого захисника йому доведеться конкурувати з ще одним українцем Олександром Зінченком. Зараз Миколенко знаходиться на зборах з Динамо в Туреччині.

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич заявив, що у Миколенко хороше майбутнє. «Він швидкий і жорсткий футборлист. Сподіваюся він перейде в АПЛ», - сказав Вербич.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.