Артем Мілевський, на зимових зборах у Туреччині, провів матч проти своєї колишньої команди

Чемпіон Білорусі Динамо Брест протистояв віце-чемпіону України київському Динамо. Підопічні Михайличенка розгромили команду Мілевського 3:0. Дублем відзначився хорват Йосип Піваріч, ще один гол на рахунку данця Дуэлунда. Самий кумедний епізод трапився вже після матчу. Артем Мілевський виклав у мережу аудіо розмови зі своїм колишнім тренером Олексієм Михайличенком. Пропонуємо вашій увазі текстову розшифровку аудіозапису:

Мілевський: – Санич, удачі вам в Кубку України!

Михайличенко: – Ти, як скривджений, пройшов біля мене перед грою. Налаштовувався?

Мілевський: – Та ні, чого? Нормально все.

Михайличенко: – На відміну від тебе, я не пишу, як ти тоді написав: "Ні, щоб Олександрович запитав, як у мене справи. А він мене вчить." Я перший запитав, як у тебе справи, і не вчу я, а переживаю за тебе!

З самим аудіо можна ознайомитися на Ютуб-каналі Артема. Він продовжує активно розкручувати себе, як блогера.

Раніше ми писали, що Мілевський і Алієв влаштували шоу в центрі Києва. У новому відео Мілевський разом зі своїм другом, екс-футболістом київського "Динамо" Олександром Алієвим влаштували в центрі Києва футбольний челлендж. Гравці змагалися, хто потрапить м'ячем у пляшку, перекидали м'яч через дорогу, намагалися обіграти фінтами перехожих людей. Декому це не сподобалося, і були спроби викликати поліцію. У фіналі футболісти повинні були пройти київський міст набиваючи м'яч. У кого «круглий» зривався з ніг, той повинен віджатися п'ять разів. Увагу, на відео присутня ненормативна лексика.

Глядачі гідно оцінили контент і пишуть в коментарях: «Відос гармата, віджимання Алієва окремий вид мистецтва», «У Алієва шапка, як у мого баті», «Топ контент, продовжуйте в тому ж дусі!!! було б круто так як ви асоціюєтесь як тандем, пограти разом, проти якоїсь іншої пари, в ідеалі проти діючих динамівців або з збірний! Добра всім!», «Михайличенко взяв вас на олівець, Кенти».

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