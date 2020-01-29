Колишній чемпіон світу американський суперсредньоваговик Ентоні Дірел назвав кращих боксерів сучасності, на його думку

Американець вважає, що Ломаченко не заслуговує бути кращим. «Ломаченко? Однозначно ні. Кого він побив з видатних бійців? З відомих він переміг тільки Рігондо. Та й взагалі у нього за спиною лише 11 боїв. Лідером світового боксу я вважаю Теренса Кроуфорда. №2 — це Канело, а №3 - Ломаченко. Кроуфорд перший, тому що в його послужному списку купа повалених висококласних бійців», - заявив Дірел порталу boxingnews24.com.

На фото Теренс Кроуфорд:

Раніше Politeka повідомляла, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки погодити місце проведення бою. Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом в Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери приймуть пропозицію з Саудівської Аравії – поєдинок відбудеться у другій половині травня.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії нещодавно відбувся реванш Ентоні Джошуа - Енді Руїс. Східна країна підтвердила, що вміє організовувати великі поєдинки.

Також ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразка в поєдинку проти американця Теофимо Лопеса.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.