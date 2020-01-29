Англійський Арсенал знайшов альтернативу Матвієнко та не зміг домовитись з керівництвом Шахтаря щодо трансфера українця

За інформацією авторитетного видання Goal, «каноніри» візьмуть в оренду з правом викупу бразильського захисника Фламенго Пабло Марі. Його повноцінний трансфер обійдеться в 15 мільйонів євро. За повідомленнями джерела клуби вже домовилися.

За неофіційною інформацією, Арсенал пропонував Шахтарю взяти Матвієнка в оренду з правом викупу в кінці сезону за 26 мільйонів євро. Керівництво «гірників» відмовилося від пропозиції і наполягало на повноцінному трансфері.

Раніше ми писали, що чемпіон Англії Манчестер Сіті всерйоз націлився на захисника збірної України та київського "Динамо" Віталія Миколенко.

Джерела в англійському клубі повідомляють, що «городяни» хочуть отримати 20-річного захисника перед ЄВРО-2020. Питання про трансфер вже вирішується на рівні керівництва клубів. Якщо Миколенко перейде у Манчестер Сіті, то на позиції лівого захисника йому доведеться конкурувати з ще одним українцем Олександром Зінченком. Зараз Миколенко знаходиться на зборах з Динамо в Туреччині.

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич заявив, що у Миколенко хороше майбутнє. «Він швидкий і жорсткий футборлист. Сподіваюся він перейде в АПЛ», - сказав Вербич.

Також ми повідомляли, що капітан донецького Шахтаря бразилець Тайсон знову скаржиться, що його не відпускають у інший клуб.

«Вони не хочуть мене відпускати», - написав Тайсон в твіттері, спілкуючись з уболівальниками бразильського клубу Интернансьональ.

Як повідомляє портал sport.ua, в Україну приїжджав агент гравця, але так і не зміг домовитися з керівництвом донецького клубу про можливий трансфер свого клієнта. Можливо, небажання «Шахтаря» відпускати Тайсона в поточне трансферне вікно пов'язано з тим, що нещодавно отримав травму Манор Соломон, після чого у «гірників» могли б бути кадрові проблеми на лівому фланзі атаки. Шахтарю потрібно буде грати в 1/16 Ліги Європи з португальською "Бенфікою" і втрачати свого лідера перед важливими матчами «гірники» не хочуть.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.