Англійський Арсенал знайшов альтернативу Матвієнко та не зміг домовитись з керівництвом Шахтаря щодо трансфера українця

За інформацією авторитетного видання  Goal, «каноніри» візьмуть в оренду з правом викупу бразильського захисника Фламенго Пабло Марі. Його повноцінний трансфер обійдеться в 15 мільйонів євро. За повідомленнями джерела клуби вже домовилися.

За неофіційною інформацією, Арсенал пропонував Шахтарю взяти Матвієнка в оренду з правом викупу в кінці сезону за 26 мільйонів євро. Керівництво «гірників» відмовилося від пропозиції і наполягало на повноцінному трансфері.

Раніше ми писали, що чемпіон Англії Манчестер Сіті всерйоз націлився на захисника збірної України та київського "Динамо" Віталія Миколенко.

Популярні новини зараз

Погода жорстоко помститься українцям, зима зірвалася з ланцюга: кому не пощастить найбільше

Макаревич поплатився за підтримку українців в Росії: "Незручно вийшло"

Джолі знайшла собі коханку, в Голлівуді справжній переполох: "Закохалася в неї..."

Доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду: "Їдемо..."
Показати ще

Джерела в англійському клубі повідомляють, що «городяни» хочуть отримати 20-річного захисника перед ЄВРО-2020. Питання про трансфер вже вирішується на рівні керівництва клубів. Якщо Миколенко перейде у Манчестер Сіті, то на позиції лівого захисника йому доведеться конкурувати з ще одним українцем Олександром Зінченком. Зараз Миколенко знаходиться на зборах з Динамо в Туреччині.

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич заявив, що у Миколенко хороше майбутнє. «Він швидкий і жорсткий футборлист. Сподіваюся він перейде в АПЛ», - сказав Вербич.

Також ми повідомляли, що капітан донецького Шахтаря бразилець Тайсон знову скаржиться, що його не відпускають у інший клуб.

«Вони не хочуть мене відпускати», - написав Тайсон в твіттері, спілкуючись з уболівальниками бразильського клубу Интернансьональ.

Як повідомляє портал sport.ua, в Україну приїжджав агент гравця, але так і не зміг домовитися з керівництвом донецького клубу про можливий трансфер свого клієнта. Можливо, небажання «Шахтаря» відпускати Тайсона в поточне трансферне вікно пов'язано з тим, що нещодавно отримав травму Манор Соломон, після чого у «гірників» могли б бути кадрові проблеми на лівому фланзі атаки. Шахтарю потрібно буде грати в 1/16 Ліги Європи з португальською "Бенфікою" і втрачати свого лідера перед важливими матчами «гірники» не хочуть.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.