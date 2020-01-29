Будь-який з цих суперників може перемогти.

Свій найближчий бій Василь Ломаченко проведе проти Теофімо Лопеса в кінці весни, ну а поки давайте поміркуємо про найбільш серйозних суперників для українця, які можуть зробити його великим

Журналісти 24tv.ua підготували список бійців, здобувши перемоги, над якими Ломаченко може увійти в історію боксу.

Теофімо Лопес

Найближчий суперник українця. По-перше, це чемпіон світу за версією IBF і переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу. По-друге, Ломаченко може сповна помститися американцеві за його зухвалі висловлювання.

Джервонта Девіс

Він є 3-кратним чемпіоном світу і протеже Флойда Мейвезера. Також славиться потужним ударом. Багато експертів вважають, що він зможе перемогти Василя.

Девін Хейні

Ще один молодий небитий боксер легкої ваги. Відрізняється майстерною технікою, яка, можливо, навіть краща ніж у Ломаченко.

Райан Гарсія

Дуже розкручений боксер. У інстаграмі у нього майже 5 мільйонів підписників. Дуже швидкий і має хороші фізичні дані.

Мігель Берчельт

Мексиканець є першим номером у другій напівлегкій ваговій категорії, але заради бою з Ломаченком готовий опуститися у вазі.

Лео Санта Крус

Ще один мексиканський боксер на прізвисько «землетрус». Чемпіон світу за версією WBA Super. Перемога над цим бійцем безумовно підніме рейтинг Василя.

Оскар Вальдес

Він вже бився з Ломаченко в любителях і тоді програв. Зараз Вальдес вже змужнів у професіоналах і прагне реваншу.

Шакур Стівенсон

За манеру бою його часто порівнюють з Флойдом Мейвезером. Також він є срібним призером Олімпійських ігор.

Наоя Іноуе

Японський талант, який виступає у ваговій категорії до 53,5 кілограмів. Йому ще тільки 26 років і ходять чутки, що він дуже багато скидає перед боями. Заради бою з Ломаченком готовий піднятися у вазі.

Джордж Камбосос

Найменш відомий з цього списку боксер, поки що нічим особливим не прославлений, звичайний проспект легкої ваги. Причина, по якій Ломаченко він потрібен, – його національність. Він народився, проживав і перші свої бої провів в Австралії. Якщо ставити собі за мету стати відомим у всьому світі, то й бій на території самого маленького материка потрібно провести також.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.