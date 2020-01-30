Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні поділився думкою від майбутнього бою Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса



Небитий американець висловив сумнів, що хтось може побити українця, крім нього самого.

"Я думаю, що це буде дійсно гарне протистояння. Мені здається, що у Теофімо є швидкість і міць, а у Ломаченко - боксерський інтелект. Думаю, що поєдинок буде дуже цікавим, але я схиляюся до перемоги Ломи.

Я турбуюся з-за того, що Ломаченко може програти до нашого бою. Але перемогти його буде нелегко. Ніхто із звичайних боксерів не зможе побити Ломаченко. Я це розумію і відчуваю, що я є саме тим хлопцем, який може це зробити", - заявив Девін Хейні порталу boxingnews24.com.

Девін Хейні відрізняється майстерною технікою, і не раз заявляв, що готовий піднятися у вазі заради бою з Ломаченко.

Раніше Politeka повідомляла, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки погодити місце проведення бою. Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом в Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери приймуть пропозицію з Саудівської Аравії – поєдинок відбудеться у другій половині травня.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії нещодавно відбувся реванш Ентоні Джошуа - Енді Руїс. Східна країна підтвердила, що вміє організовувати великі поєдинки.

Також ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразки в поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.