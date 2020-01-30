Відома футбольна телеведуча Олександра Лобода поділилася з шанувальниками новим пікантним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram ведучої. Саша готується до нового літнього сезону у спортзалі. «До літа -123 дні», підписала зображення Олександра. Тренування, судячи з усього, не проходять дарма. Красуня позує перед дзеркалом в чорних лосинах та боді лимонного кольору.

Її животик та фігура зводять шанувальників з розуму, хоча багато хто відзначають сильну худобу дівчини. «Гарна фігурка», «Зважаючи на фото – хочеться тебе нагодувати», «Занадто худа», «Постать-бомба», «Виглядаєш супер», - коментують фото підписники.

Нещодавно Олександра відвідала Іспанію і побувала на матчі Реал-Вальядолід. Витончена красуня поділилася враженнями від побаченого: «Реал Вальядолід - Реал Мадрид. Матч, який увійде в мою футбольну історію. Про всі емоції сьогоднішнього вечора можна писати довго. Але особливо запам'яталося: Я на власні очі бачила дворазового володаря «Золотого м'яча». Один з кращих нападаючих в історії футболу. А тепер президент Вальядоліда – Роналдо. Обігрівачі на стадіоні. Це приємний бонус в таку погоду. Адже можна насолоджуватися грою взимку і не мерзнути. Такого ще не зустрічала. Зінедін Зідан. Він зупинився щоб сфотографуватися і дати автограф кожному, хто стояв біля автобуса після гри. А потім вийшов і ще фоткался з тими фанами, які підійшли пізніше. І все з посмішкою».

По приїзду в Київ чарівна Саша встигла відвідати НСК «Олимпийский» і влаштувала конкурс для своїх підписників.

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