Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Реджіс Прогрейс дав прогноз на бій Василя Ломаченка проти Тефімо Лопеса

Американець вважає, що ніхто з сучасних боксерів не зможе перемогти українця.

"Я впевнений, що це буде цікавий поєдинок, не можу дочекатися його початку. Ви мене запитали, хто з нинішніх боксерів зможе побити Ломаченка, і я відповім просто – ніхто. В легкій вазі і дивізіонах нижче немає нікого, хто зміг би це зробити. Це може статися тільки тоді, коли він постаріє", – заявив Прогрейс в інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.

Також він добавид, що саме Лопес є найнебезпечнішим суперником для Ломаченко на сьогоднішній день.

"Той, хто може принести йому найбільшу кількість проблем – його наступний суперник, Теофімо. Справа в тому, що він дуже вибуховий. Девін Хейні теж гарний, але він не вміє так вибухати, як це робить Лопес. Я вважаю, що Теофімо може здивувати Ломаченко, але більше схиляюся до перемоги українця", – сказав Прогрейс.

Раніше Politeka повідомляла, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки погодити місце проведення бою. Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом в Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери приймуть пропозицію з Саудівської Аравії – поєдинок відбудеться у другій половині травня.

Також ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразки в поєдинку проти американця Теофимо Лопеса.