Форвард київського Динамо Жерсон Родрігес найближчим часом змінить клуб

Як повідомляє турецьке видання Transfer Merkezi, гравець збірної Люксембургу близький до підписання контракту з Анкарагюджю. Буде це оренда або повноцінна угода поки не повідомляється. У даний момент Анкарагюджю займає 17-е місце в чемпіонаті Туреччини.

Варто нагадати, що в Динамо Жерсон перебрався з японського клубу Джубіло Івата. Трансфер обійшовся динамівцям в 2 мільйони євро. Закріпитися в складі киян форвард збірної Люксембургу не зумів. Він провів всього 12 матчів за Динамо, відзначившись 2 забитими голами. Для форварда – це скромний показник.

На зимові збори з командою Жерсон не поїхав. Це означає, що Михайличенко на нього не розраховує.

Крім цього, Родрігес часто порушував режим. Так, 8 грудня минулого року Жерсон пропустив тренування Динамо, пославшись на хворобу, а вже ввечері виклав своє фото з нічного клубу в соціальній мережі. Уже тоді керівництво віце-чемпіона України прийняло рішення розлучитися зі скандальним форвардом.

Раніше ми писали, що англійський Арсенал знайшов альтернативу Матвієнко і не зміг домовитися з керівництвом "Шахтаря" з приводу трансферу українця.

За інформацією авторитетного видання Goal, «каноніри» візьмуть в оренду з правом викупу бразильського захисника Фламенго Пабло Марі. Його повноцінний трансфер обійдеться в 15 мільйонів євро. За повідомленнями джерела клуби вже домовилися.

За неофіційною інформацією, Арсенал пропонував Шахтарю взяти Матвієнко в оренду з правом викупу в кінці сезону за 26 мільйонів євро. Керівництво «гірників» відмовилося від пропозиції і наполягало на повноцінний трансфер.

Портал Transfermarkt оцінює 23-річного захисника в 5 мільйонів євро. У поточному сезоні Матвієнко провів за «гірників» 18 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року. Нещодавно повідомлялося, що Манчестер Сіті також цікавиться Матвієнко, але до конкретних перемовин справа не дійшла.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.