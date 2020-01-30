Один з кращих українських бійців в аматорському боксі Віктор Вихрист, який виступає у важкій вазі, вирішив завершити кар'єру любителя і перейти у професіонали

Заради цього він відмовився від поїздки на Олімпіаду. Як повідомляє портал «Сегодня»27-річний уродженець Світловодська, підписав контракт з німецькою промоутерською компанією ЄС Boxing Promotion.

Українцю відразу ж придумали псевдонім для профі-рингу – Віктор Фауст. А його менеджером став колишній чемпіон світу за версією WBA львів'янин Андрій Котельник. Організація похвалилася підписанням перспективного боксера: "У Віктора в кишені вже була путівка на Олімпіаду-2020, але ми змогли вразити його своєю пропозицією, тому він обрав нас. Ми впевнені, що з такими боксерами, як Вихрист, зможемо вигравати великі бої в Лас-Вегасі".

В промоутерській компанії вважають, що у Вихриста є відмінні шанси стати чемпіоном в суперважкому дивізіоні.

Боксер також відповів люб'язностями:

"Я щасливий бути в прекрасному місті Гамбурзі. Пропозиція була настільки приголомшливою, що я вирішив зробити цей крок. Я дуже задоволений тим, що мене порівнюють з Кличком. Це – стимул працювати старанно, щоб в якийсь момент стати навіть краще за нього".

У любительській кар'єрі Вихріст провів 36 боїв, у 28 з них здобувши перемоги і в 8 зазнавши поразки. Минулого літа він став переможцем Європейських ігор. Крім цього, в його активі золото Чемпіонату Європи-2017.

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