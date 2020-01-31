Венэсуэльская футболістка шотландського Рейнджерс привернула увагу фанатів з усього світу своїми апетитними формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки. Венесуелка Соня О-Ніл перейшла до складу шотландського "Рейнджерс" цієї зими, та викликала великий інтерес у поціновувачів жіночої краси.

25-річна спортсменка довгий час грала в молодіжних командах Канади і США, а в 2017 році почала дорослу кар'єру, перейшовши в шведську "Хускварну". Надовго в Скандинавії вона не затрималася, переїхавши спочатку до Італії, а потім у Хорватю та Францію.

Фотографії викликають бурхливе захоплення у вболівальників. Апетитні форми спортсменки залучають все більше шанувальників на сторінку Соні в соціальній мережі. Варто відзначити, що красуня демонструє свої принади і нічого не соромиться. Можна з упевненістю сказати, що уболівальникам Рейнджерс пощастило, що вони наживо зможуть спостерігати за грою сексапільної О-Ніл.

Раніше ми писали, що знаменита фанатка Мессі розбурхала відвертими фото. Відома бразилійка поділилася з шанувальниками новими фото. Сексапільна красуня приміряла на себе образ фатальної жінки. На одному з фото вона позує в чорному капелюсі і трусиках, тримаючи в зубах цигарку, ліфчика на ній немає.

У наступному образі апетитна модель дивиться на себе в дзеркало, прикриваючи груди рукою. Ще одне зображення зроблено в фотостудії. Фотограф знімає Кортес ззаду і шанувальникам відкривається прекрасний вид її сідниць і стегон. Майже на всіх фото видно тату Мессі яке кокетливо «визирає» з-під трусиків. Шанувальники красуні рассіпаются в компліментах: "Фатальна красуня", "Вражає", "Форми просто супер".

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