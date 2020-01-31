Подруга футболіста Зорі Владислава Кочергіна вирішила не відставати від інших дружин футболістів і радує шанувальників пікантними фотографіями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Каріни. На останньому своєму фото дівчина похвалилася подарунком від коханого. Красуня стоїть із величезним букетом квітів, який їй подарував Владислав. «Шість років разом. І кожен рік я все більше дивуюся цій даті, адже здається ми тільки вчора перший раз зустрілися, судорожно дивились один на одного і чекали таксі кудись там їхати...а з іншого боку здається, що ми вже все життя разом і я зовсім не пам'ятаю , як це бути без тебе ... ось така невизначена я.

За ці шість років МИ багато пройшли і я з упевненістю можу сказати , що ми обидва можемо покластися один на одного в будь-якій життєвій ситуації, розділити разом , як радість , так і смуток. Звичайно Дай Бог що б в нашому житті було все добре і безхмарно, але в будь-якому випадку я точно знаю, що з тобою мені не страшно. І ми з тобою ще не одну гору звернемо і не одну мрію виконаємо ... А все тому що ми є один у одного. Безмежно люблю, мій», - розсипається у компліментах своєму коханому Карина.

Зовсім недавно Каріна викладала свої фото з відпочинку на Мальдівах. І вже там шанувальники змогли гідно оцінити апетитні форми дівчини. Позує вона в різних позах і купальниках.

Пишні стегна і груди приводять у захват підписників. У карини вже 18 тисяч шанувальників в Instagram, і цифри неухильно зростають.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.