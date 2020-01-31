Відомий український боксер Денис Берінчик потрапив в скандал виклавши фотографію в олімпійці з написом: «Москва»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram боксера. Денис сфотографувався зі своїм тренером Олександром Піскуновым. Фото зроблено в Києві. Берінчик вирішив відразу ж виправдатися і закликав прихильників не шукати політичного підтексту. «Всі ці 5 років професійної кар'єри був завжди поруч мій Тренер, друг, кум, Піскунов Олександр Миколайович!!! P. S. Всім хейтерам, олімпійка Москва 80 це не тому що я за Російську Федерацію, а я за Спорт!!! У Києві були олімпійські ігри 1980 року», - підписав фото українець.

Деякі підписники боксера з ним не згодні, і пишуть критичні коментарі: «Справа не в тому, що було 40 років тому, справа в тому, що Крим, Луганськ і Донецьк окупований Росією вже 5 років. І ці люди з чиєї руки вбивають українців сидять в Москві», «Хм... Совкова олімпійка, тому що за спорт... Логіка».

Нагадаємо, що зовсім недавно, український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал, опублікувавши на своїй особистій сторінці в Instagram відео з російським спецназом.

У ролику голос за кадром читає вірш про православній вірі, а в самому відео показані кадри з участю російських збройних сил. У кінці відео з'являється напис: "Дякуємо за допомога ввічливих людей".

У коментарях шанувальники вилили на спортсмена багато неприємних слів:

"Навіщо таке відео викладати в профіль, не треба поєднувати військових і духовність. Духовність нас цьому не вчили, я Вас поважаю, Василь, але не варто", "Російська пропаганда ввічливих людей і жирних попов...сподіваюся це випадково потрапило на вашу сторінку...люди в цій формі вбивають українців під схвалення церкви..", " Вася, це що за зашквар? Ввічливі люди? Російський спецназ? Може поясниш хід думки??".

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

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