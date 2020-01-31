Масова бійка сталася на турнірі зі змішаних єдиноборств під назвою «Колізей» в Москві

На відео, знятому з октагона, видно, що б'ються один з одним глядачі. Багато беруть в руки стільці і замахуються ними. Деякі від сильних ударів падають на підлогу. Лунають крики і вимоги припинити бійку.

Подробиці про подію розповів Павло Муртазін, тренер в клубі бойових мистецтв «Витязь».

«Ще до початку масової бійки були всілякі провокації, суперечки з суддями в коридорах, пихания, штовхання, спортсмени не могли просто до клітини дійти. Все це було забезпечено глядачами, яких організатори постійно закликали до порядку, але вони ігнорували», — наводяться слова тренера на сайті «П'ятого каналу».

За його словами, до масової бійки привели саме такі провокації. У результаті бійки постраждали деякі спортсмени: одному розсікли голову, іншому зламали ніс, третій — кисть. У кого-то з бійців вкрали телефон.

«Удар завдав конкретна людина, телефон забрав конкретна людина, і ці люди повинні понести відповідальність за свої вчинки. Потрібно виявити винних і покарати», — сказав тренер.

Раніше ми писали, що поєдинок за участю українського борця переріс у масову бійку. На турнірі з вільної боротьби у Туреччині у ваговій категорії до 79 кілограм у півфіналі зустрічалися українець Хасан Закарією і грузин Зураб Эрбоцанашвили. Їх поєдинок переріс у масову бійку.

Після свистка рефері бійця продовжили з'ясовувати стосунки. Через деякий час до них приєдналися представники обох команд. Потім головним персонажем став тренер українця, який ударом в щелепу вирубав Эрбоцанашвили. Суддям не відразу вдалося розборонити бійку, так як на килимі було занадто багато учасників побоїща.

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