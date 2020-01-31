Український супертяж Олександр Усик вже розпочав підготовку до бою з Дереком Чісорою

Боксер активно тренується в спортивному залі. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Василя Ломаченка. Відомий друг Усика опублікував на своїй сторінці відео, на якому Олександр боксує з тінню. «Хто любить тренуватися вранці? Всім гарного дня», - підписав відео Василь.

Шанувальники боксерів в коментарях українцям бажають удачі: «Ви кращі, два чемпіона», «З такою технікою, як у Сані, у Чісори немає шансів», «Скоро ці кулаки розмажуть Чісору».

Бій з тінню – це окремий вид тренування, спрямований на вивчення та засвоєння технічних елементів (ударів, захистів) без реального партнера. Цей вид техніки застосовували всі відомі боксери у підготовці до поєдинків.

Раніше ми писали, що промоутер Усика Олександр Красюк розповів про найближчі плани свого підопічного.

«В найближчому бою Олександр буде боксувати з Чісорою, а Джошуа з Пулєвим. Успішний поєдинок проти Чісори дозволить Усику стати ще популярнішим, і ми зберемо додаткову аудиторію. Пріоритетна для нас мета – зібрати всі пояси. А якщо Джошуа проведе зараз бій з Олександром, то йому доведеться відмовитися від пояса IBF. Усик налаштований на бій з Джошуа, і нам не важливо, де він відбудеться. Поки ми не можемо офіційно підтвердити, що бій Усик-Чісора відбудеться 28 березня. Протягом пари днів ви дізнаєтеся остаточне рішення щодо дати, місця і формату поєдинку», - заявив Красюк телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Уізерспуна. Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO.

Також ми писали, що невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Кульовим: "Зробимо це!".