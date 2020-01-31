Перспективний хорватський боксер Філіп Хрговіч недавно побував у Києві, де дав прес-конференцію

Після прес-конференції журналісти телеканалу Хsport вирішили поспілкуватися з хорватом. Інтернаціональний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі розповів, що повинен був битися з Усиком ще в 2013 році.

«Я бився з «Українськими Отаманами» у Києві в 2013 році. Тоді я повинен був боксувати з Усиком, але його не виставили на бій проти мене. Не знаю, чому так. Він був у команді, але не вийшов проти мене. Вони виставили Ростислава Архипенка. Звичайно, я хотів би побитися з Усиком, він – велике ім'я, це був би великий бій для мене. Ну а в фіналі WSB я не бився, бо захворів. Перед фіналом я захворів і у мене була невелика травма, так що не зміг битися з «Отаманами» ще раз», - заявив хорватський боксер.

Крім цього Хрговіч висловився про бій Ломаченка проти Теофімо Лопеса.

«Не думаю, що у Теофімо є шанси. Думаю, Ломаченко – на рівень вище, ніж всі інші. У нього високий IQ, відмінні навички, швидкість, таймінг, досвід. У нього більше, ніж 400 боїв в любителях. Думаю, у його суперників немає шансів», - сказав Хрговіч.

Ну і наостанок, він дав характеристику Сергію Дерев'янченку: «Ми не тренувалися разом, зустрічалися тільки на боях «Астани Арланс». Він дуже тихий, не любить багато говорити, але коли виходить в ринг, то стає звіром. Ну а щоб згадати якусь веселу історію про нього, то не виходить. Він постійно тренувався більше за інших, він чудовий боксер».

На професійному рингу Хрговіч провів 10 поєдинків, у всіх здобувши перемоги, 8 з них нокаутом. В останньому бою, він переміг самого зоряного свого опонента американця Еріка Моліну. Хорват відправив його в нокаут у третьому раунді.