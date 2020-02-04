Епатажна дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина шокувала шанувальників витівкою з Гімном України
Зухвале відео з'явилося в мережі, передає Politeka.net. На відео Ірина Морозюк у синій кофті роздяглася до трусів і заспівала Гімн України. Жінка спустила штани, щоб було видно її жовті труси. В кінці відео Морозюк голосно розсміялася, показавши, що намагається потролити виконання головної пісні країни.
Українці, які подивилися відео, не підбирали висловлювання.
«Повія силіконова», «Фууу. Як огидно», «Яке ж це обос**не днище і яка неповага до національного символу. Хоча, що тут дивного, якщо там в голові вітер», - пишуть користувачі мережі.
Педан помер: загадкова трагедія сталася прямо в день народження, подробиці
Красуні-доньки Кравець, Брежнєвої та Полякової вразили схожістю з мамами: «молоді копії»
Безсоромна Корольова вивалила напоказ свої принади в ліжку: "Справжня запальничка"
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
Один з чоловіків зазначив, що такого знущання над українськими символами він не бачив навіть з боку російських пропагандистів. За його словами, за таке Морозюк повинні дати яку-небудь нагороду в Росії.
Зазначимо, що після шквалу критики Морозюк видалила відео, але воно залишилося гуляти по мережі.
Як відомо, Ірина Морозюк – це дружина українського футболіста Миколи Морозюка. Він грав у «Динамо», а також грав за Збірну України. Сьогодні Морозюк є півзахисником турецького клубу «Ризеспор». Його дружина регулярно потрапляє в скандали, тому що любить епатувати публіку своїм зовнішнім виглядом. Вона публікує в соцмережах відверті фото, хвалиться своїми пишними формами і стрункою фігурою. Її фото збирають тисячі лайків.
Дівчина постійно відвідує світські заходи і тусовки, хвалиться дорогими нарядами і дає поради молодим дівчатам у своєму блозі Instagram. Показово, що з моменту одруження вона дуже змінилася. На обличчя – десятки процедур і поліпшень зовнішності.
Нагадаємо, що Ірина Морозюк посвітила своєю "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.
Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».
Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.