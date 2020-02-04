Епатажна дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина шокувала шанувальників витівкою з Гімном України

Зухвале відео з'явилося в мережі, передає Politeka.net. На відео Ірина Морозюк у синій кофті роздяглася до трусів і заспівала Гімн України. Жінка спустила штани, щоб було видно її жовті труси. В кінці відео Морозюк голосно розсміялася, показавши, що намагається потролити виконання головної пісні країни.

Українці, які подивилися відео, не підбирали висловлювання.

«Повія силіконова», «Фууу. Як огидно», «Яке ж це обос**не днище і яка неповага до національного символу. Хоча, що тут дивного, якщо там в голові вітер», - пишуть користувачі мережі.

Один з чоловіків зазначив, що такого знущання над українськими символами він не бачив навіть з боку російських пропагандистів. За його словами, за таке Морозюк повинні дати яку-небудь нагороду в Росії.

Зазначимо, що після шквалу критики Морозюк видалила відео, але воно залишилося гуляти по мережі.

Як відомо, Ірина Морозюк – це дружина українського футболіста Миколи Морозюка. Він грав у «Динамо», а також грав за Збірну України. Сьогодні Морозюк є півзахисником турецького клубу «Ризеспор». Його дружина регулярно потрапляє в скандали, тому що любить епатувати публіку своїм зовнішнім виглядом. Вона публікує в соцмережах відверті фото, хвалиться своїми пишними формами і стрункою фігурою. Її фото збирають тисячі лайків.

Дівчина постійно відвідує світські заходи і тусовки, хвалиться дорогими нарядами і дає поради молодим дівчатам у своєму блозі Instagram. Показово, що з моменту одруження вона дуже змінилася. На обличчя – десятки процедур і поліпшень зовнішності.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк посвітила своєю "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

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