Спортсмени хоч і часто з'являються на публіці, але їх звичний стиль – це спортивний одяг.
Шанувальники звикли бачити улюблених спортсменів на змаганнях, де вони у формі або конкурсному костюмі. Іноді, коли спортсмени виходять у світ, надівши вечірні сукні, зробивши макіяж і укладку, їх досить важко впізнати.
Так сталося днями, коли українська жіноча збірна з тенісу зібралася на святковому заході в Естонії. Фотографії з гала-вечора в Талліні, який проходить напередодні Кубка Федерації, опублікувала перша ракетка України Еліна Світоліна на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.
Українські тенісистки Марта Костюк, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Леся Цуренко та сама Світоліна відвідали вечір, причепурившись. Вони виглядали чудово.
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Зазначимо, що це не перший захід, на якому наші спортсменки можуть похвалитися не тільки спортивними досягненнями, але і своєю зовнішністю. Дівчата, хоч і рідко, але з'являються на публіці в жіночних сукнях.
Відзначимо, що на чемпіонаті в Талліні українська збірна спробує повернутися в Світову групу Кубка Федерації. Зараз же наша команда грає в першій групі Євро-Африканської зони. Як відзначають експерти, шанси на повернення в елітну групу у нашої команди є, адже в Естонію поїхала найсильніша жіноча команда за останні роки.
Зіркою жіночої команди з тенісу є Еліна Світоліна – четверта ракетка світу, яка у свій час була четвертою ракеткою світу, а також першою ракеткою світу в юніорському рейтингу.
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