Спортсмени хоч і часто з'являються на публіці, але їх звичний стиль – це спортивний одяг.

Шанувальники звикли бачити улюблених спортсменів на змаганнях, де вони у формі або конкурсному костюмі. Іноді, коли спортсмени виходять у світ, надівши вечірні сукні, зробивши макіяж і укладку, їх досить важко впізнати.

Так сталося днями, коли українська жіноча збірна з тенісу зібралася на святковому заході в Естонії. Фотографії з гала-вечора в Талліні, який проходить напередодні Кубка Федерації, опублікувала перша ракетка України Еліна Світоліна на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

Українські тенісистки Марта Костюк, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Леся Цуренко та сама Світоліна відвідали вечір, причепурившись. Вони виглядали чудово.

Зазначимо, що це не перший захід, на якому наші спортсменки можуть похвалитися не тільки спортивними досягненнями, але і своєю зовнішністю. Дівчата, хоч і рідко, але з'являються на публіці в жіночних сукнях.

Відзначимо, що на чемпіонаті в Талліні українська збірна спробує повернутися в Світову групу Кубка Федерації. Зараз же наша команда грає в першій групі Євро-Африканської зони. Як відзначають експерти, шанси на повернення в елітну групу у нашої команди є, адже в Естонію поїхала найсильніша жіноча команда за останні роки.

Зіркою жіночої команди з тенісу є Еліна Світоліна – четверта ракетка світу, яка у свій час була четвертою ракеткою світу, а також першою ракеткою світу в юніорському рейтингу.

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