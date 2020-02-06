Український боксер Владислав Сіренко 28 березня проведе свій наступний бій

Суперником українця буде південноафриканець Джонні Мюллер. На кону бою буде стояти вакантний титул WBC Asia в суперважкій вазі.

Для Мюллера це не перший досвід боїв проти українських боксерів. 29 серпня 2015 року в Києві він проводив бій проти Олександра Усика і був нокаутований у третьому раунді.

У своєму попередньому бою Сіренко 11 жовтня 2019 року в першому раунді нокаутував Айвана Ді Берардино.

До речі, влітку українец Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу у професійній кар'єрі.

Український суперважкоатлет в рамках вечора боксу в ПАР здолав росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом в сьомому раунді.

Український боксер володів абсолютною перевагою впродовж всього бою, впевнено пробиваючи захист свого опонента. У сьомому з восьми запланованих раундів Сіренко потряс росіянина боковим ударом і кинувся добивати, змусивши тим самим рефері зупинити бій.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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